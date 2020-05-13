Sungurlu Belediyesi’nden eğitime destek

Sungurlu Belediyesi öğrencilere Liselere Giriş Sınavı (LGS) için deneme kitapçığı hediye etti.

Eğitime verdiği destekleri aralıksız sürdüren Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçe merkezde ve köylerde ikamet eden 8. Sınıf öğrencilerine Liselere Giriş Sınavı için deneme kitapçığı gönderdi.

Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, ortaokulları gezerek okul müdürlerine 7 Haziran 2020 tarihinde LGS sınava hazırlanan öğrenciler için hazırlanan deneme kitapçıklarını teslim etti.

Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Başkan Şahiner,”Yaklaşan sınav öncesi evlatlarımıza destek amaçlı deneme kitapçıkları temin ettik. Okullarımıza ulaştırarak ailelerimize öğrencilerimize teslim etmelerini rica ettik. Öğrencileri hem motive etmek hem de sınav maratonuna hazırlık aşamasında destek olmak istedik. İnşallah tüm evlatlarımız başarılı sonuçlar elde ederler. ” şeklinde konuştu.

