YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Sungurlu Gençlik Merkezi’nde maske mesaisi

Sungurlu Gençlik Merkezi’nde maske mesaisi

ÇORUM HABERLERİ  | 04.04.2020 16:56 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Gençlik Merkezi’nde sağlık çalışanları ve diğer kurumlarda çalışan personellere destek olmak amacıyla korumalı maske üretimi gerçekleştirildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Korumalı Maske Üretimi Projesi kapsamında Sungurlu Gençlik Merkezi de çalışmalarına başladı.Gençlik Merkezinde üretilen korumalı maskeler Sungurlu Devlet Hastanesi, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sungurlu Toplum Sağlığı Merkezine teslim edildi.Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Esat Buğdaylı, toplum sağlığını tehdit eden Korona virüs (Covıd-19) salgını sebebiyle devletin salgının yayılma hızının önüne geçilmesi noktasında tüm kurumlarıyla seferber olduğunu belirterek, “Yerli ve milli dinamikler harekete geçirildiği zaman biz bize yeteriz.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Gençlik Merkezi’nde sağlık çalışanları ve diğer kurumlarda çalışan personellere destek olmak amacıyla korumalı maske üretimi gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Korumalı Maske Üretimi Projesi kapsamında Sungurlu Gençlik Merkezi de çalışmalarına başladı.
Gençlik Merkezinde üretilen korumalı maskeler Sungurlu Devlet Hastanesi, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sungurlu Toplum Sağlığı Merkezine teslim edildi.
Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Esat Buğdaylı, toplum sağlığını tehdit eden Korona virüs (Covıd-19) salgını sebebiyle devletin salgının yayılma hızının önüne geçilmesi noktasında tüm kurumlarıyla seferber olduğunu belirterek, “Yerli ve milli dinamikler harekete geçirildiği zaman biz bize yeteriz. Vatandaşlarımız devletimizin aldığı tedbirleri harfiyen uyguladığı takdirde bu salgını yeneceğimize inancım tamdır. Bu zorlu dönemde özverili ve fedakârlıkla görevini yapan sağlık çalışanlarımıza, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkürü borç bilirim. Ayrıca koruyucu maskenin Sungurlu’da Sungurlu Gençlik Merkezi tarafından üretilip sağlık çalışanları ve diğer kurum çalışanlarımızın kullanımına sunulması bizi mutlu etmiştir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:12
Öğle
12:48
İkindi
16:24
Akşam
19:15
Yatsı
20:36

Çorum Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Seçil Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan, “Evde kal” çağrısına uymayanlara sitem etti

Başkan, “Evde kal” çağrısına uymayanlara sitem etti

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Ahlatcı, Çorum’un taleplerini Bakan Yardımcısı Aksu’ya iletti

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Zerat Zeytinli yaşamını yitirdi

Zerat Zeytinli yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.