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Sungurlu itfaiyesi bu sene 272 yangına müdahale etti

ÇORUM HABERLERİ  | 25.12.2020 19:03 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediye İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler her yıl olduğu gibi bu yılda yangından yangına koştu.

Sungurlu Belediye İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler her yıl olduğu gibi bu yılda yangından yangına koştu. Ekiplerin 2020 yılında toplam 272 yangına müdahale ettiği bildirildi.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, itfaiye ekiplerinin 2020 yılında ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde meydana gelen 32 ev, 175 arazi, ot ve anız yangını, 12 araç yangını, 4 orman yangını, 2 baca, 3 tüp, 2 elektrik trafosu ve 2 mezarlık yangınına müdahale ettiğini söyledi.
İtfaiye ekiplerinin 2020 yılı içerisinde ilçe genelinde meydana gelen 40 trafik kazasına da müdahalede bulunarak araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılmasını sağladıklarını ifade eden Başkan Şahiner, vatandaşlara baca temizliği yaptırmaları konusunda da uyarıda bulundu.
Başkan Şahiner, "Gerekli baca temizliğinin yapılması muhtemel zehirlenme ve baca yangınlarını önleyecektir. Bu konuda bütün halkımızın duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

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