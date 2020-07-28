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Sungurlu kaymakamı Görmüş görevine başladı

ÇORUM HABERLERİ  | 28.07.2020 14:29 | Son Güncelleme

Son yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Sungurlu Kaymakamlığı’na atanan ve dün ilçeye gelen Fatih Görmüş, ilçedeki görevine bugün başladı.Aksaray’a bağlı Ortaköy ilçe Kaymakamı iken 13 Temmuz 2020 kararnamesi ile Sungurlu Kaymakamlığı’na atanan Fatih Görmüş, yeni görevine başladı.’Fatih Görmüş Kimdir?’1975 yılında Ardahan’da doğdu.

Sungurlu kaymakamı Görmüş görevine başladı

Son yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Sungurlu Kaymakamlığı’na atanan ve dün ilçeye gelen Fatih Görmüş, ilçedeki görevine bugün başladı.
Aksaray’a bağlı Ortaköy ilçe Kaymakamı iken 13 Temmuz 2020 kararnamesi ile Sungurlu Kaymakamlığı’na atanan Fatih Görmüş, yeni görevine başladı.
’Fatih Görmüş Kimdir?’
1975 yılında Ardahan’da doğdu. İlkokulu Zonguldak’ta, ortaokul ve liseyi Diyarbakır’da okudu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde Devlet Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra kaymakamlık mesleğine geçti. 2000 yılında Edirne Kaymakam adayı olarak atandı. Daha sonra sırası ile Altıntaş Kaymakamlığı, Tunceli-Ovacık Kaymakamlığı, Tunceli Vali Yardımcılığı, Araç Kaymakamlığı ve Ordu Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2017 yılında Ortaköy Kaymakamlığı görevine atandı.
Fatih Görmüş evli ve iki çocuk babasıdır.

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Iskilip
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Mecitozu
Bilge Ecz. Eczanesi
Osmancik
Hekimoğlu Eczanesi
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