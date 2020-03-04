Sungurlu MYO kampüsü gün sayıyor

Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ekipler tarafından Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu’nun giriş güzergahının bordür çalışması başladı.

Sungurlu MYO Kampüsü’nün üniversitenin 14. Kuruluş yıldönümü olan 17 Mart’ta törenle açılması bekleniyor.

Üniversite öğrencileri yeni binada eğite başlarken, MYO kampüsünde 17 derslik, 23 personel ofisi, 1 kütüphane, 1 toplantı salonu, fizyoterapi uygulama laboratuvarı, çocuk gelişimi uygulama salonu, 3 bilgisayar laboratuvarı, yemekhane, kantin binası, ısı ve enerji merkezi bulunuyor.

