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Sungurlu şehir parkına makyaj

ÇORUM HABERLERİ  | 04.03.2020 09:40 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İhsan Emralioğlu parkında incelemede bulundu.Ağaç budama çalışmaları yapılan İhsan Emralioğlu (Şehir) parkında yerinde incelemeler de bulunan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Şehir parkımızı Kent Parkımız gibi daha modern bir hale getirmek için gerekli çalışmaları başlayacağız.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İhsan Emralioğlu parkında incelemede bulundu.
Ağaç budama çalışmaları yapılan İhsan Emralioğlu (Şehir) parkında yerinde incelemeler de bulunan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Şehir parkımızı Kent Parkımız gibi daha modern bir hale getirmek için gerekli çalışmaları başlayacağız. Atıl vaziyette bulunan yeri yıkıp, yerine modern ilçemize yakışır bir Nikah Salonu yapacağız. Işıklandırma sistemini yeniden yapacağız. Parktaki havuzu da gerekli tadilat çalışmalarını yapıp, daha modern bir hale getireceğiz” dedi.
Parkta yapılan ağaç budama ile ilgili kısa konuşan Başkan Şahiner, ağaçlarımızı daha gençleştirmek ve bu sebeple de adeta parkı işgal eden Karga sürülerinden kurtulmuş olacağız dedi.

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