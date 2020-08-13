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Sungurlu SGM binasının temeli atıldı

ÇORUM HABERLERİ  | 13.08.2020 17:38 | Son Güncelleme

Sungurlu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü binası yapımına başlanıldı.Sunguroğlu Mahallesinde MŞ İnşaat tarafından başlatılan inşaatın yer teslimi ve temel atma çalışmalarını Çorum Sosyal Güvenlik Kurum Müdürü Ömer Tök, yerinde inceledi.İncelemeler de bulunan İl Müdürü Tök, yeni hizmet binamızın ilçe halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.Sözleşmesi 19 Haziran 2020 tarihinde imzalanan inşaatın ihale teslim süresi 270 gün olarak belirlendi.

Sungurlu SGM binasının temeli atıldı

Sungurlu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü binası yapımına başlanıldı.
Sunguroğlu Mahallesinde MŞ İnşaat tarafından başlatılan inşaatın yer teslimi ve temel atma çalışmalarını Çorum Sosyal Güvenlik Kurum Müdürü Ömer Tök, yerinde inceledi.
İncelemeler de bulunan İl Müdürü Tök, yeni hizmet binamızın ilçe halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.
Sözleşmesi 19 Haziran 2020 tarihinde imzalanan inşaatın ihale teslim süresi 270 gün olarak belirlendi. 3 Kat üzerine inşa edilecek olan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü binasının ihale bedeli 1 milyon 898 bin 800 TL olup inşaat zemin alanı ise 271 bin metrekaredir.

Sungurlu SGM binasının temeli atıldı

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Iskilip
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Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
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