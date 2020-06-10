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Sungurlu TMO buğday alımına başlıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 10.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Sungurlu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nun 15 Haziran tarihinden itibaren ürün alımına başlayacağını söyledi.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kelepircioğlu, "Toprak Mahsulleri Ofisi 15 Haziran 2020 tarihinde açılacak olup, ürün alımına başlayacaktır.

Sungurlu TMO buğday alımına başlıyor

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, Sungurlu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nun 15 Haziran tarihinden itibaren ürün alımına başlayacağını söyledi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kelepircioğlu, "Toprak Mahsulleri Ofisi 15 Haziran 2020 tarihinde açılacak olup, ürün alımına başlayacaktır. Çiftçilerimizin randevu alarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Çiftçilerimiz randevularını odamızdan da alabilirler” dedi.
Kelepircioğlu, "Bütün Çiftçilerimize bol kazanç ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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