YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

ÇORUM HABERLERİ  | 13.02.2020 18:09 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından ilçede yaşanan su sıkıntılarını çözüme kavuşturmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü ile ortak proje çalışması başlatılıyor.İçme suyu depolarında meydana gelen çatlaklar sebebiyle yaşanan yüzde 40’lık su kaybının önüne geçilmesi ve şehir içi su şebekesinin yenilenmesi için proje hazırlandığını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Zamanla hasar gören ve çatlakların oluştuğu su depolarımızda kaçak tespit ettik.

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından ilçede yaşanan su sıkıntılarını çözüme kavuşturmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü ile ortak proje çalışması başlatılıyor.
İçme suyu depolarında meydana gelen çatlaklar sebebiyle yaşanan yüzde 40’lık su kaybının önüne geçilmesi ve şehir içi su şebekesinin yenilenmesi için proje hazırlandığını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Zamanla hasar gören ve çatlakların oluştuğu su depolarımızda kaçak tespit ettik. Yaklaşık yüzde 40 oranında yeraltına kaçak söz konusu. İller Bankası Genel Müdürlüğüne yaptığımız müracaat sonucunda gönderilen heyetle olası projelerimiz üzerine konuştuk. Kullanım ömrü biten depolarımızın yerine yeni depoların yapılması ve Evci Barajından talep edeceğimiz bağlantı ile ilçemizin su sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Evci Barajından sağlanacak içme suyu bağlantısı için siyasilerimizin de desteğini talep ediyoruz" dedi.
Başkan Şahiner, "Şehir içi su şebekemizin yenilenmesi de gündemde. Bilindiği gibi asbestli su boruları kanserojen madde taşıdığı için kullanımı yasak. Dünya genelinde dahi kullanımı kesinlikle yasak olan bu boruları biz 35 yıldır kullanıyoruz. Geçtiğimiz dönem planladığımız bu değişikliği inşallah bu dönemimizde hayata geçireceğiz. Gelecek nesillerimize ve halkımızı düşünmek zorundayız. Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor bizim için. Her ne olursa olsun bu projeyi yapmak zorundayız. Bu konudaki mücadelemizde devam edecektir.” diye konuştu.

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Çorum Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:31
Öğle
12:59
İkindi
15:51
Akşam
18:18
Yatsı
19:38

Çorum Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Bezginoğlu Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Bilge Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu

Otomobille çarpışan kömür yüklü traktör şarampole uçtu

Alaca’da “Mültecilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar” konulu konferansı

Alaca’da “Mültecilerle ilgili doğru bilinen yanlışlar” konulu konferansı

Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu

Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.