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  4. Sungurlu’da 804 bebeğe ’hoşgeldin’ dediler

Sungurlu’da 804 bebeğe ’hoşgeldin’ dediler

ÇORUM HABERLERİ  | 02.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediye Başkanlığı’nın başlattığı ve vatandaşlar tarafından beğeni kazanan "Hoş geldin bebek" projesi büyüyerek devam ediyor.Sungurlu Belediyesi hoşgeldin bebek projesi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler ile evlat sevincini tadan ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor.

Sungurlu Belediye Başkanlığı’nın başlattığı ve vatandaşlar tarafından beğeni kazanan "Hoş geldin bebek" projesi büyüyerek devam ediyor.
Sungurlu Belediyesi hoşgeldin bebek projesi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler ile evlat sevincini tadan ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor. Proje kapsamında 2017 yılında 213, 2018 yılında 289, 2019 yılında ise 302 olmak üzere toplam 678 bebeğe ulaşıldığı bildirildi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen ve Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülen ’Hoşgeldin Bebek’ projesi ile Sungurlu Ailesi büyümeye devam ederken, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in yeni doğan bebekler için hazırlattığı hediyeler ise ailelerine ulaştırılıyor.
Yoğun ilgi gören projede, dünyaya gelen minikler ve ailelerinin yanında olunuyor.

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Merkez
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Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Merkez Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
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