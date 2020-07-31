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Sungurlu’da acemi kasaplar iş başında

ÇORUM HABERLERİ  | 31.07.2020 16:19 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nda tüm yurtta olduğu gibi Sungurlu’da da manzara değişmedi.

Kurban Bayramı’nda tüm yurtta olduğu gibi Sungurlu’da da manzara değişmedi. Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar hastaneye akın etti.
Bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastaneye akın etti.
Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastaneye getirilirken şu ana kadar Sungurlu’ da yaklaşık 26 acemi kasabın Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi edildiği öğrenildi.

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Mecitozu
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Osmancik
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