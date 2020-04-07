YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Sungurlu’da ATT’ler için yüz koruyucu siperlikleri ürettiler

Sungurlu’da ATT’ler için yüz koruyucu siperlikleri ürettiler

ÇORUM HABERLERİ  | 07.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünya ya hızla yayılan Koronaviris tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullandığı yüz koruyucu siperliklerin Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilmeye başlandı.Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TAPDER aracılığı ile ambulanslarda görev alan Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) için yüz koruyucu siperlikleri üretti.

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünya ya hızla yayılan Koronaviris tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullandığı yüz koruyucu siperliklerin Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilmeye başlandı.
Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TAPDER aracılığı ile ambulanslarda görev alan Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) için yüz koruyucu siperlikleri üretti. Okulda 3D yazıcı ile üretilen yüz koruyucu maskeler okul Müdürü Selahattin Aslantaş tarafından ATT’lere teslim edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Çorum Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:07
Öğle
12:47
İkindi
16:25
Akşam
19:18
Yatsı
20:40

Çorum Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Büyük Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Aşgın pazar düzenlemelerini denetledi

Başkan Aşgın pazar düzenlemelerini denetledi

Sungurlu’da uçkunla mücadele çalışmaları start aldı

Sungurlu’da uçkunla mücadele çalışmaları start aldı

Doğurduğu Bebeği Apartman Boşluğuna Attı

Doğurduğu Bebeği Apartman Boşluğuna Attı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.