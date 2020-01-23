Sungurlu’da ’Bir avuç yem de senden olsun’ projesi

Yeniden Refah Partisi Sungurlu İlçe Teşkilatı üyeleri ilçede başlatılan ’Bir avuç yem de senden’ isimli proje ile sokak hayvanlarının beslenmelerine yardımcı oluyor.

Yeniden Refah Partisi, yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına kuru mama ve yem bırakıyor. Enerji veren kuru mamalar sayesinde aç kalmayan sokak hayvanları, soğuğa karşı daha dirençli oluyorlar. Sokak hayvanlarının, kışın aç kaldığında hayatta kalamadıklarını belirten Yeniden Refah Partisi Sungurlu İlçe Başkanı Serkan Uzunkaya, vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi. Uzunkaya "Lütfen bulunduğunuz bölgede gördüğünüz, karşılaştığınız sahipsiz kedi, köpek ve kuşlara yem ve su vererek hayatta kalmalarına yardımcı olunuz" dedi.

Kış aylarında sokak hayvanlarının hayatta kalması için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Uzunkaya, "Beslenme ihtiyacını karşılayamayan sokak hayvanlarına yönelik beslenme noktaları oluşturduk. Beslenme noktalarına düzenli olarak gıda takviyesi yapıyoruz. Bir avuç yem de benim katkım olsun diyen vatandaşlarımız bize ulaşabilirler. Sokak hayvanlarının da bizler gibi yaşamaya hakkı vardır. Onlara yardım etmenin önemi ise bu yaşam hakkını korumaktır” ifadelerini kullandı.

