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Sungurlu’da çiftçi’ye 2.5 ton fiği dağıtıldı

ÇORUM HABERLERİ  | 08.12.2020 16:06 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde çiftçilere 2.5 ton Macar fiği tohumu dağıtıldı.Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi’ kapsamında Sungurlu İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere 2.5 ton Macar fiği tohumu dağıtımı yapıldı.Programa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe Tarım Müdürü Musab Altun ve Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu ile çiftçiler katıldı.Programda Kaymakam Fatih Görmüş, Sungurlu’da Tarım ve Hayvancılık yoğun bir şekilde yapıldığı hatırlatarak genel geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olan ilçe’de böyle projelerle daha çok destekleneceğini vurguladı.

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde çiftçilere 2.5 ton Macar fiği tohumu dağıtıldı.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi’ kapsamında Sungurlu İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere 2.5 ton Macar fiği tohumu dağıtımı yapıldı.
Programa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe Tarım Müdürü Musab Altun ve Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu ile çiftçiler katıldı.
Programda Kaymakam Fatih Görmüş, Sungurlu’da Tarım ve Hayvancılık yoğun bir şekilde yapıldığı hatırlatarak genel geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olan ilçe’de böyle projelerle daha çok destekleneceğini vurguladı.

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