YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Sungurlu’da depremzedelere yardım kampanyası

Sungurlu’da depremzedelere yardım kampanyası

ÇORUM HABERLERİ  | 05.11.2020 12:35 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediyesi tarafından, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlatıldı.Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak; Sungurlulardan, depremzede kardeşlerimizin acil olan ihtiyaçların giderilmesi için yardımda bulunmalarını istedi.Başkan Şahiner yaptığı açıklamada, “Değerli Hemşehrilerimiz; İzmir depreminde mağdur olan kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapalım.

Sungurlu’da depremzedelere yardım kampanyası

Sungurlu Belediyesi tarafından, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlatıldı.
Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak; Sungurlulardan, depremzede kardeşlerimizin acil olan ihtiyaçların giderilmesi için yardımda bulunmalarını istedi.
Başkan Şahiner yaptığı açıklamada, “Değerli Hemşehrilerimiz; İzmir depreminde mağdur olan kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapalım. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Kardeşlerimizin yanında olalım, Sungurlu’nun kadirşinaslığını ortaya koyalım. Kampanyamız dahilinde tüplü ısıtıcı, piknik tüpü, çadır matı, aydınlatma, kamp sandalyesi ve masası, tek kullanımlık havlu, hijyen kiti, kolonya, dezenfektan ve atıştırmalık gıda kabul edilecektir. Yardım yapmak istediğiniz eşyaları Belediyemize teslim etmeniz rica olunur.” dedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Mersin’de kaybolan engelli çocuğu arama çalışması başlatıldı
Mersin’de kaybolan engelli çocuğu arama çalışması başlatıldı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu
Polatlı suyu için ilk kazma vuruldu
Kocaeli’nin yeni nesli hünerlerini kodlayarak gösterecek
Kocaeli’nin yeni nesli hünerlerini kodlayarak gösterecek

Çorum Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:08
Öğle
12:29
İkindi
15:14
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Çorum Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Gazi Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay
Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çorum il Bazında Seçim Sonuçları
Çorum il Bazında Seçim Sonuçları
Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu
Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.