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Sungurlu’da ihtiyaç sahiplerine yardım

ÇORUM HABERLERİ  | 07.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde hayırseverler tarafından ulaştırılan yardım kolileri belirlenen ailelere teslim edilmeye başlandı.Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, titizlik ve itinayla yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek yardım kolilerini teslim ettiler.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde hayırseverler tarafından ulaştırılan yardım kolileri belirlenen ailelere teslim edilmeye başlandı.
Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, titizlik ve itinayla yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek yardım kolilerini teslim ettiler. Mahalle bazında dağıtımın yapılacağını belirten ekipler ilk olarak Akçay ve Bahçelievler mahallelerinden başladıklarını, bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşana kadar tüm mahallelerde dağıtım yapılacağını belirtiler.

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Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
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