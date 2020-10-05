YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Sungurlu’da kan bağışı kampanyası

Sungurlu’da kan bağışı kampanyası

ÇORUM HABERLERİ  | 05.10.2020 18:30 | Son Güncelleme

Türkiye Kızılay Derneği Çorum kan bağış merkezi tarafından Sungurlu’da dört gün süreyle kan bağışı kampanyası başlatıldı.Çorum kan bağışı merkezi’nden gelen ekip, Atatürk Meydanı’nda bağışta bulunmak isteyen gönüllülerden kan almaya başladı.

Türkiye Kızılay Derneği Çorum kan bağış merkezi tarafından Sungurlu’da dört gün süreyle kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Çorum kan bağışı merkezi’nden gelen ekip, Atatürk Meydanı’nda bağışta bulunmak isteyen gönüllülerden kan almaya başladı. Kızılay görevlileri 05-09 Ekim tarihleri arasında 11.00-18.30 saatleri arası kan bağışı alacaklar.
Kan bağışı sonrasında AIDS, Hepatit C, Hepatit B, frengi testi ve kan grubu testlerinin de ücretsiz yapıldığını, bağışlanan kanların gerekli olan tetkikler yapıldıktan sonra talasemi, hemofili, anemi ve lösemi hastalarında kullanıldığını dile getiren Çorum Kızılay yetkilleri, ’Kan hizmetlerinde vatandaşlarımızdan gereken ilgiyi göstermelerini bekliyoruz. Unutmasınlar ki bir ünite kan 3 hayat kurtarabilir’ şeklinde konuştular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Bodur zeytin umut oldu
Bodur zeytin umut oldu
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak

Çorum Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:34
Öğle
12:34
İkindi
15:48
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Çorum Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Bostancı Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Burcu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Kiraz Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gece vakti iki grup arasında silahlı çatışma: 3 gözaltı
Gece vakti iki grup arasında silahlı çatışma: 3 gözaltı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Yolan çıkan inek kazaya neden oldu
Osmancık’ta Eğitim-Bir-Sen’de görev değişimi
Osmancık’ta Eğitim-Bir-Sen’de görev değişimi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.