YURTHABER
  4. Sungurlu’da kan, kök hücre ve organ bağışı kampanyası

Sungurlu’da kan, kök hücre ve organ bağışı kampanyası

ÇORUM HABERLERİ  | 07.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediye Başkanlığı öncülüğünde, Kızılay ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan Kan, Kök Hücre ve Organ Bağışı kampanyası yoğun gördü.

Sungurlu Belediye Başkanlığı öncülüğünde, Kızılay ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan Kan, Kök Hücre ve Organ Bağışı kampanyası yoğun gördü. Kampanya çerçevesince ilk gün rekor bir katılım sağlanarak 101 ünite kan ve 47 kök hücre bağışı alınırken, 24 kişinin de organ bağışında bulunduğu bildirildi. Kızılay yetkilileri, bu sayının son yılların en yüksek bağışı olduğunu ifade etti.
Atatürk Meydanı’nda 9 Ocak tarihine kadar kan bağışı ve kök hücre bağışı alınmaya devam edecek.
İlk gün Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri, oda başkanları ve Sungurlulular kampanyaya destek verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Belediyeden sabahları sıcak çorba ikramıBelediyeden sabahları sıcak çorba ikramı
AK Partili gençlerden çevre temizliğiAK Partili gençlerden çevre temizliği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Gümüşhane’de ihracat rakamları yüz güldürdü

Gümüşhane’de ihracat rakamları yüz güldürdü

Çorum Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:57
Öğle
12:51
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
19:00

Çorum Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Diken Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Burcu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Derman Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çorum'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Çorum'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Çorum Valiliği’nden kimlik ve sürücü belgesi açıklaması

Çorum Valiliği’nden kimlik ve sürücü belgesi açıklaması

Osmancık’taki sahabe türbesi ortaya çıkarılacak

Osmancık’taki sahabe türbesi ortaya çıkarılacak

Osmancık'ta Azim Çeltik Pirinç fabrikası da sezonu açtı

Osmancık'ta Azim Çeltik Pirinç fabrikası da sezonu açtı

Osmancık Sahil Balıkçılık Hizmetinizde

Osmancık Sahil Balıkçılık Hizmetinizde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.