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Sungurlu’da koronavirüs tedbirleri

ÇORUM HABERLERİ  | 12.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama ekipleri, tüm önlemleri alarak belediyeye ait araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.Koronavirüs için kollarını sıvayan belediye ekipleri, insan sağlığını tehdit etmeyecek dezenfekte malzeme kullandıklarını belirtti.Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri; “Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyon işlemleri bugün itibariyle başlamış olup, düzenli olarak yapılacaktır.

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü İlaçlama ekipleri, tüm önlemleri alarak belediyeye ait araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Koronavirüs için kollarını sıvayan belediye ekipleri, insan sağlığını tehdit etmeyecek dezenfekte malzeme kullandıklarını belirtti.
Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri; “Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyon işlemleri bugün itibariyle başlamış olup, düzenli olarak yapılacaktır. İlimizde ve ilçemizde herhangi bir koronavirüs vakası yetkili merciler tarafından açıklanmamıştır. Kentimiz açısından olumlu bir durumdur. Ancak biz her ihtimale karşı tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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