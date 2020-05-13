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Sungurlu’da mezarlıklarda hummalı çalışma

ÇORUM HABERLERİ  | 13.05.2020 16:57 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediyesi ilçede bulunan mezarlıklarda başlattığı bakım ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Sungurlu Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Sarıtepe ve Karşıyaka Mezarlığı’nda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Sungurlu Belediyesi ilçede bulunan mezarlıklarda başlattığı bakım ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Sungurlu Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Sarıtepe ve Karşıyaka Mezarlığı’nda bakım ve onarım çalışması başlattı. Her yıl düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini anlatan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından mezarlıklar içindeki kuruyan otlar ve kuruyan ağaç dalları temizlenerek, dikenler ve yabani otlar kesiliyor" dedi.
Yaptırdıkları çalışma ile vefat edenlerin huzur içinde mezarlarında yatmalarını ve halkın da daha bakımlı ve temiz bir mezarlıkta ziyaretlerini gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Şahiner, "İki mezarlıkta başlattığımız çalışma sürüyor, kısa süre içinde temizlik çalışmasını tamamlayacağız" şeklinde konuştu.
Bayram öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptırılması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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