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Sungurlu’da seyir halindeki araca ateş açıldı: 1 yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 08.09.2020 18:20 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki otomobile başka bir araçtan silahla ateş edildi.

Sungurlu’da seyir halindeki araca ateş açıldı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki otomobile başka bir araçtan silahla ateş edildi. Olayda sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Başpınar Mahallesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir araçtan başka bir araca açılan ateş sonucu araç sürücüsü B.E. yaralandı. Yaralı halde olay yerinden kaçan sürücü 100. Yıl Hali civarına geldiğinde durarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri olayı gerçekleştirilen kimliği belirsiz şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Sungurlu’da seyir halindeki araca ateş açıldı: 1 yaralı

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Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Kemer Ecz. Eczanesi
Osmancik
Arzum Eczanesi
Sungurlu
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