Sungurlu’da şok asayiş uygulaması

Çorum’un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ’şok’ uygulamasında 150 kişi sorgulandı.

Halkın huzuru için çalışmalarına aralıksız devam eden Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçe genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda personel görev aldı. Ekipler, çeşitli noktalarda güvenlik önlemleri alarak şüpheli araçları durdurup sorgulama yaptı. Denetimlerde 150 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken 2 araca 576 TL ceza yazıldı. Uygulamada bin 27 araç kontrol edilirken 2 araç trafikten men edildi. Toplamda ise 29 araca 18 bin 300 lira para cezası kesildi.

Kontroller sırasında her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken Emniyet Müdürlüğü ekipleri ’Şok Uygulama’nın aralıklarla yapılacağını belirtti.



