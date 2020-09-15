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Sungurlu’da yönetim becerileri ve liderlik eğitimi tamamlandı

ÇORUM HABERLERİ  | 15.09.2020 16:31 | Son Güncelleme

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 2019 yılı teknik destek programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteklediği "Yönetim Becerileri ve Liderlik Eğitimi" sona erdi.İlçede görev yapan çeşitli branşlarda 20 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen "Liderlik Eğitimi" 7-11 Eylül 2020 tarihleri arasında 5 gün sürdü.

Sungurlu’da yönetim becerileri ve liderlik eğitimi tamamlandı

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 2019 yılı teknik destek programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteklediği "Yönetim Becerileri ve Liderlik Eğitimi" sona erdi.
İlçede görev yapan çeşitli branşlarda 20 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen "Liderlik Eğitimi" 7-11 Eylül 2020 tarihleri arasında 5 gün sürdü. Korona virüs tedbirlerine uygun bir biçimde gerçekleştirilen eğitimde yeni normalde liderlik, pandemi süreciyle birlikte oluşan yeni liderler nasıl olmalı, kriz yönetimi, motivasyon, iletişim, kurum kültürü ve etik değerler, problem çözme ve karar verme, ekip çalışması gibi yönetici ve yönetici adaylarının liderlik yetkinliklerini artıracak konular hakkında bilgi verildi.
Etkinlik sonunda İlçe İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, eğitmen Dr. Sadık Vural’a plaket takdim etti. Düzenlenen törenin ardından program sona erdi.

Sungurlu’da yönetim becerileri ve liderlik eğitimi tamamlandı

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