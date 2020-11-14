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Sungurlu’da zabıta ekipleri korona virüs denetimi yaptı

ÇORUM HABERLERİ  | 14.11.2020 17:39 | Son Güncelleme

Sungurlu Belediyesi zabıta ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu noktalardan olan pazar, park, çay bahçesi, otogar ve ana caddelerde denetimlerini artırdı.Sungurlu’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle Belediye zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Sungurlu Belediyesi zabıta ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu noktalardan olan pazar, park, çay bahçesi, otogar ve ana caddelerde denetimlerini artırdı.
Sungurlu’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle Belediye zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlere katılan Sungurlu Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, "Ekiplerimizle birlikte Korona virüsün artış gösterdiği bugünlerde, halkımızın yoğun olarak kullandığı park, kafeterya, kuaför, pazar yerleri gibi yerlerde denetimlerimizi herhangi bir aksaklığa mahal vermeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız, ’Maske, Mesafe ve Hijyen’ kurallarına dikkat ettiği sürece Korona virüsü yenmemiz mümkün olacak." dedi.
Denetimleri süreç boyunca aynı kararlılıkla devam ettireceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Yardımcısı Dağaşan, virüsü yenmenin tek yolunun tek vücut şeklinde hareket etmek olduğunu dile getirerek, bir pozitif vakanın bir aileyi etkileyebileceğini, bundan dolayı herkesin sevdikleri için de kendi sağlığına dikkat edip virüse karşı alınan tedbirlere uyması gerektiğini ifade etti.

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