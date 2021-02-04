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Sungurlu’nun nüfusu 268 kişi azaldı

04.02.2021 17:32 | Son Güncelleme:
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Sungurlu’nun nüfusu 268 kişi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarını açıkladı.30 bin 995 olan Sungurlu İlçe merkez nüfus 30 bin 910’a düşerken, geçen yıl 17 bin 163 olan köy nüfusu ise 16 bin 980’e kadar geriledi.Köylerle birlikte Sungurlu’nun toplam nüfusu ise 48 bin 158’den, 47 bin 890’a düştü.’Nüfus 40 yılda 52 bin kişi azaldı’Sungurlu’nun 1980 yılında ilçe merkez nüfusu 24 bin 309, köy nüfusu 73 bin 013 olmak üzere toplam 100 bin idi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarını açıkladı.
30 bin 995 olan Sungurlu İlçe merkez nüfus 30 bin 910’a düşerken, geçen yıl 17 bin 163 olan köy nüfusu ise 16 bin 980’e kadar geriledi.
Köylerle birlikte Sungurlu’nun toplam nüfusu ise 48 bin 158’den, 47 bin 890’a düştü.
’Nüfus 40 yılda 52 bin kişi azaldı’
Sungurlu’nun 1980 yılında ilçe merkez nüfusu 24 bin 309, köy nüfusu 73 bin 013 olmak üzere toplam 100 bin idi. 1990 yılında merkez nüfusu 30 bin 521, köy nüfusu 57 bin 806 oldu. 2000 yılında ise merkez nüfus 35 bin 397, köy nüfusu 45 bin 443 idi. 2020 yılı itibariyle merkez nüfus 30 bin 910, köy nüfusu ise 16 bin 980’e kadar düştü.

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Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
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