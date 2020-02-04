YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Sungurlu’nun nüfusu azaldı

Sungurlu’nun nüfusu azaldı

ÇORUM HABERLERİ  | 04.02.2020 15:44 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarını açıkladı.

Sungurlu’nun nüfusu azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarını açıkladı. Sungurlu merkez nüfusu 31 bin 149’dan 30 bin 995’e düşerken, köylerle birlikte 49 bin 082 olan nüfus 48 bin 158’e düştü.
Açıklanan sonuçlara göre Sungurlu nüfusunu 23 bin 784’ünü erkekler, 24 bin 374’ünü ise kadınlar oluşturdu.
İlçe merkezinin nüfusu ise 15 bin 236’sını erkekler, 15 bin 759 ise kadınlar olmak üzere toplam 30 bin 995 olarak belirlenirken, köy nüfusunu ise 8 bin 548’i erkek, 8 bin 615’i ise kadın olmak üzere toplam 17 bin 163’den oluştu.
’Nüfus 40 yılda 52 bin kişi azaldı’
Sungurlu’nun 1980 yılında ilçe merkez nüfusu 24 bin 309, köy nüfusu 73 bin 013 olmak üzere toplam 100 bin idi. 1990 yılında merkez nüfusu 30 bin 521, köy nüfusu 57 bin 806 oldu. 2000 yılında ise merkez nüfus 35 bin 397, köy nüfusu 45 bin 443 idi. 2019 yılı itibariyle merkez nüfus 30 bin 995, köy nüfusu ise 17 bin 163’e kadar düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Çorum Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:15
Sabah
07:41
Öğle
12:59
İkindi
15:42
Akşam
18:07
Yatsı
19:28

Çorum Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Duygu Eczanesi
Merkez
Çeliker Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Funda Ünal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

Ahlatcı’dan Ankara’da Çorum mesaisi

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Jandarma’dan silah operasyonu

Jandarma’dan silah operasyonu

Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

Osmancık zabıtası yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı

Antrenör çift düğünlerinde masa tenisi oynadı

Antrenör çift düğünlerinde masa tenisi oynadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.