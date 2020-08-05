YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Suni futbol sahalarına bakım aracı

Suni futbol sahalarına bakım aracı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.08.2020 15:37 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Şube Müdürlüğüne bağlı 16 suni futbol sahasına ATV bakım motoru tahsis etti.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kendisine bağlı olan suni futbol sahalarında bakım çalışması gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Suni futbol sahalarına bakım aracı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Şube Müdürlüğüne bağlı 16 suni futbol sahasına ATV bakım motoru tahsis etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kendisine bağlı olan suni futbol sahalarında bakım çalışması gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Çalışmalar kapsamında Spor Şube Müdürlüğüne bağlı 16 suni futbol sahasına ATV bakım motoru tahsis edildi. Bakım çalışması ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait spor tesislerindeki suni futbol sahaları elden geçirilecek.
ATV motorlarının süpürgeler yardımıyla yapılan bakım işlemleri sahanın ömrünü uzatırken aynı zamanda halı sahaya yapışan sakız, mıcır, kabuk gibi maddelerin temizliğini de sağlayacak. 16 tesiste bulundurulacak olan saha bakım aracı, sahaların ömrünü uzatırken, oyuncuların da sağlıklı bir zeminde spor yapmalarına olanak sağlayacak.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü ekipleri, sahalarda görevli olan 34 personelle Sanayi Mahallesi Vinsan tesislerinde araçların kullanımı konusunda oryantasyon eğitimi verdi. Eğitimde özelikle suni futbol sahalarının daha verimli ve sağlık bir şekilde hizmet verebilmesi noktası üzerinde duruldu.

Suni futbol sahalarına bakım aracı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:12
Sabah
05:54
Öğle
13:11
İkindi
17:04
Akşam
20:19
Yatsı
21:53

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Şifa Eczanesi
Izmit
Yeni Sağlık Eczanesi
Darica
Bahar Eczanesi
Derince
Mine Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
Atun Eczanesi
Izmit
Alkan Eczanesi
Kandira
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.