Sünnet için endişeye gerek yok

Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji ve Çocuk Cerrahisi Polikliniklerinde görev yapan uzman hekimler, "Sünnet çocuklar ve aileler için son derece önemli cerrahi bir operasyondur. Ameliyathane ortamında steril imkanlarla gerçekleştirilmelidir" dedi.

Çocuklarını sünnet yaptırmak için okulların tatile girmesini bekleyen, tatil için aileler bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da "sünnet için ideal yaşı nedir?", "Sünnet hangi şartlarda yapılmalı?" "Sünnette iyileşme süreci ne kadardır?" gibi sorunlarında cevaplarını araştırıyor.

Çocuklar ve aileleri için son derece önemli olan sünnet için hem okulların kapanması hem de yaz sezonunda gelmesiyle hazırlık başladı. "Sünnet için ideal yaşı nedir?", "Sünnet hangi şartlarda yapılmalı?", "Sünnette iyileşme süreci ne kadardır?" gibi soruların cevaplarını araştıran ailelerin endişesini Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji ve Çocuk Cerrahisi Uzmanları giderdi.

Sünnette tercih edilen yaş aralığı

Uzmanlar şu bilgileri verdi:

“Sünnet için tercih edilen en ideal yaş ilk 6 aydır. Çünkü ilk 6 ayda çocuklarda penis bölgesinde fazla yağlanma olmaz, penis daha ortada ve sünnet yapılmaya elverişlidir. Bu dönemlerde anestezi vermediğimiz için, lokal anestezi ile birlikte ideal bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.”