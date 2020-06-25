YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Sünnet için endişeye gerek yok

Sünnet için endişeye gerek yok

SAMSUN HABERLERİ  | 25.06.2020 15:39 | Son Güncelleme

Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji ve Çocuk Cerrahisi Polikliniklerinde görev yapan uzman hekimler, "Sünnet çocuklar ve aileler için son derece önemli cerrahi bir operasyondur.

Sünnet için endişeye gerek yok

Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji ve Çocuk Cerrahisi Polikliniklerinde görev yapan uzman hekimler, "Sünnet çocuklar ve aileler için son derece önemli cerrahi bir operasyondur. Ameliyathane ortamında steril imkanlarla gerçekleştirilmelidir" dedi.
Çocuklarını sünnet yaptırmak için okulların tatile girmesini bekleyen, tatil için aileler bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da "sünnet için ideal yaşı nedir?", "Sünnet hangi şartlarda yapılmalı?" "Sünnette iyileşme süreci ne kadardır?" gibi sorunlarında cevaplarını araştırıyor.
Çocuklar ve aileleri için son derece önemli olan sünnet için hem okulların kapanması hem de yaz sezonunda gelmesiyle hazırlık başladı. "Sünnet için ideal yaşı nedir?", "Sünnet hangi şartlarda yapılmalı?", "Sünnette iyileşme süreci ne kadardır?" gibi soruların cevaplarını araştıran ailelerin endişesini Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji ve Çocuk Cerrahisi Uzmanları giderdi.

Sünnette tercih edilen yaş aralığı
Uzmanlar şu bilgileri verdi:
“Sünnet için tercih edilen en ideal yaş ilk 6 aydır. Çünkü ilk 6 ayda çocuklarda penis bölgesinde fazla yağlanma olmaz, penis daha ortada ve sünnet yapılmaya elverişlidir. Bu dönemlerde anestezi vermediğimiz için, lokal anestezi ile birlikte ideal bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.”

Sünnet işlemi hangi ortamda yapılmaktadır?
“Ameliyathanelerdeki steril şartlardır. Çünkü sünnet önemli bir ameliyattır hem hijyenik hem de estetik açısından. Ameliyathane ortamında yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Çocuklarımız burada bir travma yaşama gibi bir durum da söz konusu değildir. Kendisini güvende hissettirecek tüm şartlar imkanlar bulunmaktadır. Ailelerimizin içi rahat olabilir.”

Sünnette iyileşme süreci ne kadardır?
“Bu durum yaşa göre değişir ilk 6 ayda yapılan sünnetler çabuk iyileşir, ondan sonraki yaşlarda ise 48- 72 saatte iyileşme olur. Eğer sünnet derisinde penise yapışıklık var ise ve sünnet derisinin ucu dar ise bu durumda iyileşme bir süre daha uzayabiliyor. Kabuklanma dediğimiz durumlar olabiliyor. Bu durumlar bizim gözümüzü korkutmamalı çocuklarımız için endişe verici bir durum söz konusu değil. Sadece yara iyileşme durumu 3-4 daha uzayabiliyor. Sünnette ailelerin endişe edeceği bir durum söz konusu değil güvenilir ellerde steril ortamda başarıyla gerçekleştirilmektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir babanın en zor anları!Bir babanın en zor anları!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
02:54
Sabah
04:56
Öğle
12:42
İkindi
16:43
Akşam
20:19
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Aksoy Eczanesi
Ilkadim
Dilmaç Eczanesi
Ilkadim
Uysal Eczanesi
Ilkadim
Bulut Eczanesi
Atakum
Onar Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan "korona virüs" açıklaması

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan "korona virüs" açıklaması

19 yaşındaki genç Yasin bulundu

19 yaşındaki genç Yasin bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.