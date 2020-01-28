Sünnetçioğlu: “Enkazdan ekibimiz 5 kişiyi kurtardı”

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Elazığ’da 9 araç, 33 personel ve 3 doktorla görev yaptıklarını ve enkazdan 5 kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Elazığ merkezli meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen depremin hemen ardından bölgeye ekip sevk ettiklerini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatan Sünnetçioğlu, “Van İl Sağlık Müdürlülüğü Sağlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (SAKOM) olarak en üst düzey alarmla hızlıca toplanarak 112 ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz (UMKE) hızlıca Elazığ’a ulaşmaları sağlandı. Enkaz başına ilk ulaşan ekiplerden biri Van UMKE’dir. Şu an Elazığ’da 9 araç, 33 personel ve 3 doktor görev yapmaktadır. Kurulan konteyner ve çadır kentlerde sağlık hizmetlerimiz devam etmektedir. Enkazdan ekibimiz 5 kişiye ulaşarak kurtarmıştır. Enkaz kaldırma ve hasarlı bina yıkım işlemlerinde personellerimiz sağlık tedbiri için olay yerinde hazır bulunmaktadır. Bu bağlamda depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" dedi.

