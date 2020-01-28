YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Sünnetçioğlu: “Enkazdan ekibimiz 5 kişiyi kurtardı”

Sünnetçioğlu: “Enkazdan ekibimiz 5 kişiyi kurtardı”

VAN HABERLERİ  | 28.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Elazığ’da 9 araç, 33 personel ve 3 doktorla görev yaptıklarını ve enkazdan 5 kişiyi kurtardıklarını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Elazığ merkezli meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen depremin hemen ardından bölgeye ekip sevk ettiklerini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatan Sünnetçioğlu, “Van İl Sağlık Müdürlülüğü Sağlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (SAKOM) olarak en üst düzey alarmla hızlıca toplanarak 112 ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz (UMKE) hızlıca Elazığ’a ulaşmaları sağlandı. Enkaz başına ilk ulaşan ekiplerden biri Van UMKE’dir. Şu an Elazığ’da 9 araç, 33 personel ve 3 doktor görev yapmaktadır. Kurulan konteyner ve çadır kentlerde sağlık hizmetlerimiz devam etmektedir. Enkazdan ekibimiz 5 kişiye ulaşarak kurtarmıştır. Enkaz kaldırma ve hasarlı bina yıkım işlemlerinde personellerimiz sağlık tedbiri için olay yerinde hazır bulunmaktadır. Bu bağlamda depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Mersin'de ele geçirildi! Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü... Mersin'de ele geçirildi! Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kanal Yolu’nda ikinci etap çalışmaları başladı

Kanal Yolu’nda ikinci etap çalışmaları başladı

Antalyaspor’da İH Konyaspor hazırlıkları

Antalyaspor’da İH Konyaspor hazırlıkları

Gar yolu Bahçelievler trafiğini rahatlatacak

Gar yolu Bahçelievler trafiğini rahatlatacak

Van Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
12:24
İkindi
15:06
Akşam
17:30
Yatsı
18:49

Van Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Akköprü Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Kaya Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Faruk Güllüoğlu Baklavanın yetkilileri basınla bir araya geldi

Faruk Güllüoğlu Baklavanın yetkilileri basınla bir araya geldi

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

İpekyolu Belediyesinden Solucan Gübresi Kullanımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.