SÜ'nün makam araçları, tasarruf için hizmet amaçlı tahsis edildi

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, kamu kaynaklarının etkin şekilde kullanılması amacıyla üniversite bünyesindeki makam araçlarının hizmet amaçlı tahsisine karar verdi.

Aksoy, konuya ilişkin açıklamasında, alınan kararla ciddi bir tasarruf sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda kamu kaynaklarının daha verimli ve etkili kullanımına önem verdiklerine dikkati çeken Aksoy, "Bu doğrultuda bizler de israfın önlenmesini amaçlıyoruz. Bu sadece bildiğimiz israf değil. Verimli kullanmamak da israf içermektedir. Bu doğrultuda bir adım atma niyetimiz oluştu ve bir karar aldık. Araçların, Araç İşletme Daire Birimi'ne devredilmesi ve hizmet birimi adı altında bunların daha verimli kullanılması için yaklaşık 50 aracı merkeze çekmiş bulunuyoruz. Bununla kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, öğrencilerin nitelikli eğitimine ve bilimsel çalışmalara önem verdiklerinin altını çizerek "Önceliğimiz aslında yakıt gideri, aynı zamanda tamirat, kiralama bedelleri gibi kaynaklarımızı eğitim ve bilimsel alanlarda kullanmak. Öğrencilerimizin hizmetine, akademisyen arkadaşlarımızın bilimsel çalışmalarına daha fazla kaynak aktarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.