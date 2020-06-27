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Süper Amatör Küme’ye yükselen takımlar belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.06.2020 08:41 | Son Güncelleme

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarından Süper Amatör Küme’ye yükselen belli oldu.Bu sezon 1.Amatör Küme’de ilk 3 sırayı alan takımların önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme’de mücadele etmesine karar verildi.

Süper Amatör Küme’ye yükselen takımlar belli oldu

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarından Süper Amatör Küme’ye yükselen belli oldu.
Bu sezon 1.Amatör Küme’de ilk 3 sırayı alan takımların önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme’de mücadele etmesine karar verildi. Kayseri Futbol İl Temsilciliği almış olduğu karar doğrultusunda Birinci Amatör Küme’den Süper Amatör Küme’ye yükselen takım sayısını 4’den 6’ya çıkardı. Bu karar doğrultusunda Birinci Amatör Küme’den Süper Amatör Küme’ye yükselen takımlar Başakpınarspor, Kayseri Yavuzspor, Erciyes Reşadiye Gençlikspor, OSB Atletikspor, Gültepespor ve Kayserigücü takımları oldu. Statüye göre Birinci Amatör Küme’de gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Süper Amatör Küme’ye yükselecekti. Kayseri Futbol İl temlsilciliği kararı ve TFF’nin onayı ile gruplarında üçüncü olan takımlar da önümüzdeki sezon üst lige dahil edildi. Böylece, Gültepespor ile Kayserigücü arasında oynanması planlanan baraj maçına da gerek kalmadı.
2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığı Kayseri Süper Amatör Küme, önümüzdeki sezon 20 takımla oynanacak.

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