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Süper Amatör Lig

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

Balıkesir Süper Amatör Lig A grubunda üst sıraları yakından ilgilendiren maçta 1966 Edremitspor ile Uğur Grup Futbol Kulübü karşı karşıya geldiler.

Balıkesir Süper Amatör Lig A grubunda üst sıraları yakından ilgilendiren maçta 1966 Edremitspor ile Uğur Grup Futbol Kulübü karşı karşıya geldiler. Rakibini 3-0 gibi net bir skorla geçen Uğur Grup Futbol Kulübü şampiyonluk yarışına büyük heyecan getirdi.
Edremit Şehit Hamdibey Stadyumunda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Uğur Grup Futbol Kulübü net bir skorla kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir engeli aştı. Maçın henüz başında penaltıdan yararlanamayan 1966 Edremitspor ise fırsat tepmiş oldu. Bu sonuçla puanını 25 yapan Uğur Grup Futbol Kulübü bir maç eksikle 3.sırada yer alırken 1966 Edremitspor lider girdiği haftayı 4.sırada tamamladı.
1966 Edremitspor’lu oyuncular sahaya “Geçmiş olsun Elazığ, Malatya, kalbimizde dualarımızda sizinle” pankartıyla çıkarken Edremitspor taraftarları da açtıkları pankartlarla depremzedelerin acılarını paylaştılar.
STAT: Şehit Hamdibey Stadyumu
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Mert Baykal, Beytullah Demirer
1966 EDREMİTSPOR: Ahmet Demirbaş, Azat Ariğtekin, İbrahim Çurku, Görkem Şekerkaya, Hakan Yazıcı, Erman Erten, Tarık Çalışkan, Emre Yaşar, Mesut Hür, Ali Yücel Aydın, Sefa Son
BALIKESİR UĞUR GRUP FK: Cemil Yücedağ, Hamza Ayaz, Alperen Kaplan, Tolga Baysal, Ömer Furkan Öztürk, Deniz Dalmaz, Ertan Şahin, Rıza Burak Kahrıman, Şerif Korkmaz, Batuhan Irmak, Hasan Özcan
GOLLER: Dk 40 Batuhan Irmak, dk 58-90 Şerif Korkmaz (Balıkesir Uğur Grup FK)

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