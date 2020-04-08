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’Süper Ay’ Gaziantep’te görüntülendi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.04.2020 22:27 | Son Güncelleme

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olup, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" Gaziantep semalarını aydınlattı.Ay’ın normalden çok daha büyük ve parlak göründüğü ’Süper Ay’ Gaziantep semalarını aydınlattı.

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olup, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper Ay" Gaziantep semalarını aydınlattı.
Ay’ın normalden çok daha büyük ve parlak göründüğü ’Süper Ay’ Gaziantep semalarını aydınlattı. 2020 yılının üçüncü Süper Ay’ı parlaklığıyla dikkat çekti. Akşam saatlerinden itibaren Gaziantep’te de görüntülenen Süper Ay, normal halinden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görüntüsüyle yeryüzünü aydınlattı.
Süper Ay’ın gece boyunca dünyanın pek çok noktasından gözlemleneceği belirtildi.

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Sabah
05:59
Öğle
12:37
İkindi
16:14
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Deniz Kuzudişli Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Halil İbrahim Eczanesi
Sehitkamil
İconova Eczanesi
Sehitkamil
Müge Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
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