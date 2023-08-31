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Süper ay şölen oluşturdu: Fotoğraf tutkunları akın etti

31.08.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği anda meydana gelen ve bir ay içinde ikinci kez dolunay formuna giren süper ayı fotoğraflamak isteyenler Sakarya’nın yüksek yerlerine koştu.

Süper ay şölen oluşturdu: Fotoğraf tutkunları akın etti

Fotoğraf tutkunlarının konu mankeni olan ay, görsel şölen oluşturdu.
Tabiat olaylarında çok nadir görülen ’Süper Mavi Ay’ görsel şölen sundu. Ağustos ayının sonunda gerçekleşen süper ay ile birlikte dolunay 2023 yılının en büyüğü ve en parlağı oldu. Aynı takvim ayı içerisinde dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan ay, Sakarya’da görsel şölen sundu. Bu anı ölümsüzleştirmek için şehrin yüksek noktalarına çıkan fotoğraf tutkunları ise anı yakalamak için objektifin başına geçti. Gerçekleşen tabiat olayını görüntülemek için geceyi Serdivan ilçesinde bulunan Kırantepe’de geçiren fotoğraf tutkunu Faruk Turna, ayın aslında isminde geçtiği şekilde mavi olmadığına değindi.

“FOTOĞRAFÇILIĞIN VERMİŞ OLDUĞU ZEVK İLE 10-15 KARE KADAR ÇEKTİK

Süper Ay’ı fotoğraflamak için Kırantepe’ye gelen fotoğraf tutkunu Faruk Turna, “Fotoğraf için geldim ama çok verimli olmadı. Fakat yine de birkaç kare çıkarttım. Sabaha karşı gerçek olan mavilik çıkacak. Fotoğrafçılığın vermiş olduğu zevk ile 10-15 kare kadar çektik. Sabaha karşı tekrar gelip çekmeyi planlıyorum. Ben biraz bu durumu inceledim. Dolunay olan kısım, ay içerisinde iki kere olduğu için buna ‘Mavi Ay’ diyorlar. ‘Mavi Ay’ aslında gerçekte bir mavi ay değil, toz bulutlarını yapmış olduğu bir mavilik. Normalde gözle görülen sarılıkla alakalı bir ay. Ben ayın daha farklı fotoğraflarını Güneydoğu’da çektim, buradakiler biraz daha ay çektik diyebilmek için. Ama yine de bizi tatmin ediyor. Sabah saat 04.00-04.30 arasında biraz daha mavilik görülebilir. Normalde şu anda ay tam parlak haline doğru gidiyor” dedi.

“TARİH ANLAMINDA DÜNYA’YA EN YAKIN OLDUĞU GÜN BUGÜN”

Ay’ı fotoğraflamak için beklediğini anlatan Turna, “Tarih anlamında Dünya’ya en yakın olduğu gün bugün. 2024’te de bu zamanlarda olacak diye tahmin ediyorum. Bundan sonra kış ayları ile birlikte daha da uzaklaşıyor. Zaten bu tür çekimler için kesinlikle şehrin ışıklarından uzak bir noktada yapmalısınız. Yüksek kesimlerde olmalı, kamera veya fotoğraf makinesinin ışığa maruz kalmaması gerekiyor. Onun için böyle yüksek yerleri tercih ediyoruz. Yaklaşık akşam 19.00’dan beri buradayım, ama tabi bu saatlerden sonrası ayın o güzel kırmızılık, portakal renginin gittiği saatler. Bundan önceki saatler güzel, ama maviliğin olabileceği saat dediğim gibi sabaha karşı oluyor” diye konuştu.

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