Süper hizmet masası vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası bünyesinde hizmet veren Süper Hizmet Masası, vatandaşların istek ve talepleri ile ilgili çalışmalarını belediyenin vitrini olarak sürdürmeye devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Süper Hizmet Masası vatandaşların taleplerini hızlı ve kolay yapmaları adına günde yaklaşık 350’ye yakın kişiye hizmet veriyor.

Pandemi dönemi olmasına rağmen vatandaşların istek ve talepleriyle yakından ilgilendiklerini belirten Süper Hizmet Masası Sorumlu Şefi Hüseyin Yalçın, amaçlarının vatandaşların işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yürütülmesini sağlamak olduğunu söyledi. Yalçın, “Basın Yayın Şube Müdürlüğümüzün halkla yüz yüze olan kısmında, Süper Hizmet Masamızda hizmetlerimizin yüzde 73’ünü danışmanlık hizmeti olarak veriyoruz. Diğer hizmetlerimiz ise; yönlendirme, rehberlik, adres tespiti ve güncellemesi, sicil işlemleri, istek ve şikâyetler, vatandaşlarımızın önerileri ve talepleri, okuma ve yazması olmayan vatandaşlarımızın dilekçe yazımı, kısacası Belediyemizin vitrini olan Süper Hizmet Masası, vatandaşlarımızın güler yüzlü karşılandığı birimdir. Ön büro hizmetlerinin tamamının görüldüğü bir yer. Hizmetlerimizi sürdürürken, pandemiden dolayı işlem yapacak vatandaşımızın sayısı düşmüş olsa da, günde 250 ve 350 arası vatandaşımız bize uğramaktadır. Bizden talep etmiş oldukları istek ve şikâyetleri, önerileri, beklentileri göz önüne alarak kamusal alanda vatandaşı bürokratik engellerden uzaklaştırarak iş ve işlemlerini kolayca sürdürülmesi ve bitirilmesi konusunda yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.



