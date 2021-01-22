Süper Hizmet Masası’ndan süper performans

Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara güler yüzlü, kaliteli ve hızlı hizmet sunuyor. Belediye’ye gelen vatandaşların zaman kaybetmeden işlerini doğru yönlendirmelerle en kısa zamanda çözmesi amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Süper Hizmet Masası, verdiği hizmetlerle vatandaşların memnuniyetini kazanıyor.

Büyükşehir Belediyesi zemin katta hizmet veren Süper Hizmet Masası, 2020 yılında toplamda 138 bin 376 kişiye başta rehberlik olmak üzere çeşitli konularda hizmet verdi. Süper Hizmet Masası’na müracaat eden 138 bin 376 kişiden; 90 bin 339 kişiye danışma ve bilgilendirme, 22 bin 109 kişiye sicil işlemleri, 15 bin 702 kişiye adres tespit ve numarataj işlemleri, 3 bin 708 kişiye numarataj tahakkuk işlemleri, 5 bin 238 kişiye ise dilekçe yazımı, istek, şikâyet ve yönlendirme hizmeti verildi. Süper Hizmet Masası’nda verilen hizmetlerden dolayı işlerini kolay ve hızlı bir şekilde halleden vatandaşlar, güler yüzlü, kaliteli ve hızlı hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.



