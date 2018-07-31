Bordo-mavili kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "2018-19 futbol sezonu için 650.000 EURO garanti ücret, 2019-20 futbol sezonu için 550.000 EURO garanti ücret ödenecektir. Opsiyonun kullanılması halinde 2020-21 futbol sezonu için 650.000 EURO garanti ücret ödenecektir. Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk 11'de başlaması halinde toplam 50.000 EURO bonus ödenecektir. Transferle ilgili kulübümüz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmamıştır. Transferle ilgili oluşan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir" açıklaması yapıldı. Transferin 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık olduğu öğrenildi.
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
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ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor | Bonservis bedeli: 350 bin Euro
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BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor | BONSERVİS Bedeli: Bilinmiyor
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TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
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RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor | Bonservis bedeli: Yok
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ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
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MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
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YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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FABRI | Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro
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DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor (Kiralık)
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ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok
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DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
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MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
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ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
28 / 81
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
29 / 81
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
30 / 81
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
31 / 81
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
32 / 81
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
33 / 81
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
34 / 81
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
35 / 81
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
36 / 81
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
37 / 81
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
38 / 81
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
39 / 81
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
40 / 81
GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
41 / 81
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
42 / 81
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
43 / 81
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
44 / 81
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
45 / 81
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
46 / 81
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
47 / 81
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
48 / 81
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
49 / 81
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
50 / 81
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
51 / 81
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
52 / 81
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
53 / 81
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
54 / 81
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
55 / 81
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
56 / 81
SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
57 / 81
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
58 / 81
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
59 / 81
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
60 / 81
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
61 / 81
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
62 / 81
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
63 / 81
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
64 / 81
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
65 / 81
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
66 / 81
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
67 / 81
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
68 / 81
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
69 / 81
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
70 / 81
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
71 / 81
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
72 / 81
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
73 / 81
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
74 / 81
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
75 / 81
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
76 / 81
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
77 / 81
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
78 / 81
ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
79 / 81
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
80 / 81
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
81 / 81
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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