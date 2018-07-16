G.Saray'a transferde büyük şok!

Galatasaray'ın transferini bitirmek üzere olduğu Kardemir Karabüksporlu Çağlar Şahin Akbaba, 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a transfer oldu. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde bu transferle ilgili olarak 'Çağlar'la anlaştık' ifadesini kullanmıştı.