G.Saray'a transferde büyük şok!

Galatasaray'ın transferini bitirmek üzere olduğu Kardemir Karabüksporlu Çağlar Şahin Akbaba, 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a transfer oldu. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde bu transferle ilgili olarak 'Çağlar'la anlaştık' ifadesini kullanmıştı.
Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)
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ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
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SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
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YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
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BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
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BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
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ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
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ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
21 / 56
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
22 / 56
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
23 / 56
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
24 / 56
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
25 / 56
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
26 / 56
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
27 / 56
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
28 / 56
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
29 / 56
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
30 / 56
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
31 / 56
SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
32 / 56
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
33 / 56
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
34 / 56
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
35 / 56
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
36 / 56
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
37 / 56
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
38 / 56
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
39 / 56
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
40 / 56
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
41 / 56
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
42 / 56
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
43 / 56
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
44 / 56
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
45 / 56
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
46 / 56
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
47 / 56
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
48 / 56
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
49 / 56
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
50 / 56
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
51 / 56
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
52 / 56
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
53 / 56
ABDUL KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
54 / 56
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
55 / 56
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
56 / 56
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
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