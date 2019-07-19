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Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

Süper Lig'de derbi heyecanı, İstanbul ve Antalya'nın ardından Ankara'da da yaşanacak.

Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde yaşanacak

Süper Lig'de derbi heyecanı, İstanbul ve Antalya'nın ardından Ankara'da da yaşanacak. Süper Lig'e çıkan Gençlerbirliği'nin de MKE Ankaragücü ile birlikte yer alacağı Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda başkent derbisi oynanacak.

İstanbul ve Antalya derbilerinin heyecanının yaşanacağı Süper Lig'de bu sezon futbolseverler, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün mücadele edeceği başkent derbisini de izleme şansı bulacak. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen fikstür çekimine göre sezonun 6 . haftasında 2 derbi heyecanı birden yaşanacak.

2 DERBİ BİRDEN

İstanbul derbisinde 6. haftada Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlarken, diğer derbi karşılaşması da MKE Ankaragücü ile 1 yıl aradan sonra yeniden lige dönen Gençlerbirliği arasında başkentte yapılacak. Ankara'nın sarı-lacivertli temsilcisiyle kırmızı-siyahlı takımı, 7 yıl sonra buluştukları Süper Lig'de yeni statları Eryaman'da karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında ayrıca 9. haftada Beşiktaş-Galatasaray, 15. haftada Alanyaspor-Antalyaspor ve 16. haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri oynanacak.

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