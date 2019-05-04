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Bülent Yıldırım'ın tuttuğu takım ortaya çıktı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye, Galatasaray-Beşiktaş derbisini bekliyor. Peki dev derbiyi yönetecek olan hakem Bülent Yıldırım hangi takımlı? İşte Süper Lig'in hakemlerinin tuttuğu takımlar...

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

ARDA KARDEŞLER - Galatasaray

ARDA KARDEŞLER - Galatasaray

BAHATTİN ŞİMŞEK - Fenerbahçe

BAHATTİN ŞİMŞEK - Fenerbahçe

BÜLENT YILDIRIM - Fenerbahçe

BÜLENT YILDIRIM - Fenerbahçe

CÜNEYT ÇAKIR - Fenerbahçe

CÜNEYT ÇAKIR - Fenerbahçe

FIRAT AYDINUS - Beşiktaş

FIRAT AYDINUS - Beşiktaş

HALİL UMUT MELER - Galatasaray

HALİL UMUT MELER - Galatasaray

HALİS ÖZKAHYA - Fenerbahçe

HALİS ÖZKAHYA - Fenerbahçe

ALİ PALABIYIK - Fenerbahçe

ALİ PALABIYIK - Fenerbahçe

HÜSEYİN GÖÇEK - Galatasaray

HÜSEYİN GÖÇEK - Galatasaray

KORAY GENCERLER - Fenerbahçe

KORAY GENCERLER - Fenerbahçe

SERKAN ÇINAR - Fenerbahçe

SERKAN ÇINAR - Fenerbahçe

METE KALKAVAN - Beşiktaş

METE KALKAVAN - Beşiktaş

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU - Galatasaray

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU - Galatasaray

SERKAN TOKAT - Galatasaray

SERKAN TOKAT - Galatasaray

SUAT ARSLANBOĞA - Beşiktaş

SUAT ARSLANBOĞA - Beşiktaş

TUGAY KAAN NUMANOĞLU -

TUGAY KAAN NUMANOĞLU -

ÜMİT ÖZTÜRK - Galatasaray

ÜMİT ÖZTÜRK - Galatasaray

VOLKAN BAYARSLAN - Beşiktaş

VOLKAN BAYARSLAN - Beşiktaş

YAŞAR KEMAL UĞURLU - Fenerbahçe

YAŞAR KEMAL UĞURLU - Fenerbahçe

ZORBAY KÜÇÜK -

ZORBAY KÜÇÜK -

BÜNYAMİN GEZER (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

BÜNYAMİN GEZER (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

YUNUS YILDIRIM (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

YUNUS YILDIRIM (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

HAKAN ÖZKAN (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

HAKAN ÖZKAN (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

DENİZ ÇOBAN (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

DENİZ ÇOBAN (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

SELÇUK DERELİ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

SELÇUK DERELİ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

İLKER MERAL (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

İLKER MERAL (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Fenerbahçe

GÖKHAN GÜNEŞER (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

GÖKHAN GÜNEŞER (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

ABDULLAH YILMAZ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Trabzonspor

ABDULLAH YILMAZ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Trabzonspor

AYTEKİN DURMAZ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Beşiktaş

AYTEKİN DURMAZ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Beşiktaş

BARIŞ ŞİMŞEK (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Trabzonspor

BARIŞ ŞİMŞEK (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Trabzonspor

TANER GİZLENCİ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray

TANER GİZLENCİ (HAKEMLİĞİ BIRAKTI) - Galatasaray
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Beşiktaş bülent yıldırım

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
böyle habermi olur zaten millet olarak öküz altında buzağı arıyoruz sizlerde insanları siniflandiriyorsunuz. hakem adil olmalıdır hata olur ama kasıt olmaz. bunun bilincinde olmayan hakem olmasın
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