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Süper Lig'de ilk haftadan kaos! O kulüpten açıklama... Ortalık karıştı: Kabul etmiyoruz

Süper Lig'de ilk düdük 8 Ağustos günü oynanacak olan Gaziantep FK-Galatasaray mücadelesi ile çalacak. Ligin başlamasına kısa bir süre kala Avrupa maçları nedeniyle bazı takımların erteleme talepleri gelirken, ortalık şimdiden karışmaya başlamış durumda. İşte detaylar...

Süper Lig'de ilk haftadan kaos! O kulüpten açıklama... Ortalık karıştı: Kabul etmiyoruz
Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi'nde Shaktar Donetsk'e elenen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3’üncü eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick’s ile eşleşti.

Beşiktaş’ın 7 Ağustos Perşembe deplasmanda St. Patrick’s ile oynayacağı maç nedeniyle 10 Ağustos Pazar günü Kayserispor ile oynayacakları maç için erteleme talebinde bulunacağı iddia edildi.

"KABUL ETMİYORUZ"

Süper Lig de ilk haftadan kaos! O kulüpten açıklama... Ortalık karıştı: Kabul etmiyoruz 1

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın konu ile ilgili olarak, “Bu talebi kabul edemeyeceğiz. Beşiktaş’ın erteleme talebini kabul etmiyoruz. Sonuçta kadrolarını hem lig hem de Avrupa’da mücadele edecek şekilde oluşturdular. İlimizde gurbetçilerimizin yoğun olduğu zamanları yaşıyoruz. Onlar da memleketlerinin takımını desteklemek istiyor. Tribünde maçını izlemek istiyor. Bu nedenle biz, maçın ertelenmesi kararını kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Kayserispor Avrupa son dakika beşiktaş tff
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