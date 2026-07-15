Süper Lig'de ilk haftanın fikstürü belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını duyurdu.

İŞTE İLK HAFTA PROGRAMI!

Futbolseverleri birbirinden çekişmeli karşılaşmalar beklerken, ligin açılışını Galatasaray ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK yapacak.

İLK HAFTA PROGRAMI

14 Ağustos Cuma

Galatasaray - Çorum FK (21.30)

15 Ağustos Cumartesi

Konyaspor - Çaykur Rizespor (19.00)

Kasımpaşa - Trabzonspor (19.00)

Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor (21.30)

Gençlerbirliği - Fenerbahçe (21.30)

16 Ağustos Pazar

RAMS Başakşehir - Kocaelispor (19.00)

Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK (21.30)

Beşiktaş - Eyüpspor (21.30)

17 Ağustos Pazartesi

Samsunspor - Göztepe (21.30)

DEVLER SAHNEYE ÇIKIYOR

Şampiyonluk adaylarından Galatasaray sezona kendi taraftarı önünde başlarken, Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında sezonu açarken Beşiktaş ise Eyüpspor'u konuk ederek taraftarı önünde ilk sınavını verecek.