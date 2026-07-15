SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig'de ilk haftanın fikstürü belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta fikstürü açıklandı. Açılış maçında Galatasaray, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise ilk haftada deplasmanda sahaya çıkacak.

Süper Lig'de ilk haftanın fikstürü belli oldu!
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını duyurdu.

İŞTE İLK HAFTA PROGRAMI!

Süper Lig de ilk haftanın fikstürü belli oldu! 1

Futbolseverleri birbirinden çekişmeli karşılaşmalar beklerken, ligin açılışını Galatasaray ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK yapacak.

İLK HAFTA PROGRAMI

14 Ağustos Cuma

Galatasaray - Çorum FK (21.30)

15 Ağustos Cumartesi

Konyaspor - Çaykur Rizespor (19.00)
Kasımpaşa - Trabzonspor (19.00)
Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor (21.30)
Gençlerbirliği - Fenerbahçe (21.30)

16 Ağustos Pazar

RAMS Başakşehir - Kocaelispor (19.00)
Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK (21.30)
Beşiktaş - Eyüpspor (21.30)

17 Ağustos Pazartesi

Samsunspor - Göztepe (21.30)

DEVLER SAHNEYE ÇIKIYOR

Süper Lig de ilk haftanın fikstürü belli oldu! 2

Şampiyonluk adaylarından Galatasaray sezona kendi taraftarı önünde başlarken, Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında sezonu açarken Beşiktaş ise Eyüpspor'u konuk ederek taraftarı önünde ilk sınavını verecek.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladıTrabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da sürdürüyorCorendon Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.