Süper Lig'de ilk haftanın fikstürü belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını duyurdu.
Futbolseverleri birbirinden çekişmeli karşılaşmalar beklerken, ligin açılışını Galatasaray ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK yapacak.
İLK HAFTA PROGRAMI
14 Ağustos Cuma
Galatasaray - Çorum FK (21.30)
15 Ağustos Cumartesi
Konyaspor - Çaykur Rizespor (19.00)
Kasımpaşa - Trabzonspor (19.00)
Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor (21.30)
Gençlerbirliği - Fenerbahçe (21.30)
16 Ağustos Pazar
RAMS Başakşehir - Kocaelispor (19.00)
Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK (21.30)
Beşiktaş - Eyüpspor (21.30)
17 Ağustos Pazartesi
Samsunspor - Göztepe (21.30)
Şampiyonluk adaylarından Galatasaray sezona kendi taraftarı önünde başlarken, Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında sezonu açarken Beşiktaş ise Eyüpspor'u konuk ederek taraftarı önünde ilk sınavını verecek.
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