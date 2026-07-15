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Trabzonspor iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına verilen iki günlük iznin ardından yeniden başladı.

Trabzonspor iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah antrenmanı gerçekleştirdi.

Oyuncular ağırlıklı olarak core çalışması yaptı. Trabzonspor günün ikinci çalışmasını ise saat 18.00’de gerçekleştirecek.

Trabzonspor iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı 1

Takımdan ayrılması gündemde olan Rumen futbolcu Denis Draguş, sabah antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

Trabzonspor iki günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı 2

Transfer teklifleri alan Nijeryalı golcü Paul Onuachu ise sabah idmanında yer almadı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını gün içinde yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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