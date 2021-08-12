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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

12.08.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş - Ç.Rizespor maçıyla başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13 AĞUSTOS CUMA

20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük

14 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 AĞUSTOS PAZAR

19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

KAYNAK: İHA

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Süper Lig
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