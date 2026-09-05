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Beşiktaş'ta 7 maça çıkabildi! Eski kulübüne döndü

Beşiktaş'ta transfer döneminin son saatlerinde Emrecan Uzunhan ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki savunmacının İstanbulspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını KAP'a bildirirken, İstanbulspor da oyuncuya “Evine yeniden hoş geldin” mesajıyla duyurdu.

Beşiktaş'ta 7 maça çıkabildi! Eski kulübüne döndü
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ta transfer döneminin son saatlerinde bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah-beyazlı ekip, savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor'a transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan'ın İstanbulspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Transferin ardından İstanbulspor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 28 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-siyahlı kulüp, Emrecan için “Evine yeniden hoş geldin Emrecan Uzunhan.” mesajını paylaştı.

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