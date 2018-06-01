SPOR

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren oyuncular

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.06.2018 22:19 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi sona eren isimler de belli oldu.

Listede birçok yıldız futbolcu yer alıyor.

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren oyuncular

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131 Mayıs'tan sonra Süper Lig'de serbest kalan yıldız oyuncular belli oldu.

131 Mayıs'tan sonra Süper Lig'de serbest kalan yıldız oyuncular belli oldu.
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İşte o isimler...

İşte o isimler...
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YASİN ÖZTEKİN - GALATASARAY

YASİN ÖZTEKİN - GALATASARAY
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ATİBA HUTCHİNSON - BEŞİKTAŞ

ATİBA HUTCHİNSON - BEŞİKTAŞ
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AUREMİR - SİVASSPOR

AUREMİR - SİVASSPOR
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THİEVY BİFOUMA - SİVASSPOR

THİEVY BİFOUMA - SİVASSPOR
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DANİLO - ANLTAYASPOR

DANİLO - ANLTAYASPOR
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DAVİA PAVELKA - KASIMPAŞA

DAVİA PAVELKA - KASIMPAŞA
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DEMBA BA - GÖZTEPE

DEMBA BA - GÖZTEPE
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DENİZ KADAH - ANTALYASPOR

DENİZ KADAH - ANTALYASPOR
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DOUGLAS - ALANYASPOR

DOUGLAS - ALANYASPOR
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GEORGHE GROZAV - BURSASPOR

GEORGHE GROZAV - BURSASPOR
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DAME N'DOYE - TRABZONSPOR

DAME N'DOYE - TRABZONSPOR
14 / 25

LAMİNE GASSAMA - ALANYASPOR

LAMİNE GASSAMA - ALANYASPOR
15 / 25

OĞUZHAN ÖZYAKUP - BEŞİKTAŞ

OĞUZHAN ÖZYAKUP - BEŞİKTAŞ
16 / 25

OLCAN ADIN - AKHİSAR

OLCAN ADIN - AKHİSAR
17 / 25

ONDREJ CELUSTKA - ANLTALYASPOR

ONDREJ CELUSTKA - ANLTALYASPOR
18 / 25

RAHEEM LAWAL - OSMANLISPOR

RAHEEM LAWAL - OSMANLISPOR
19 / 25

RYAN DONK - GALATASARAY

RYAN DONK - GALATASARAY
20 / 25

SAKIB AYTAÇ - ANLTAYASPOR

SAKIB AYTAÇ - ANLTAYASPOR
21 / 25

SONER AYDOĞDU - AKHİSAR

SONER AYDOĞDU - AKHİSAR
22 / 25

UĞUR ÇİFTÇİ - GENÇLERBİRLİĞİ

UĞUR ÇİFTÇİ - GENÇLERBİRLİĞİ
23 / 25

VOLKAN DEMİREL - FENERBAHÇE

VOLKAN DEMİREL - FENERBAHÇE
24 / 25

VOLKAN ŞEN - KONYASPOR

VOLKAN ŞEN - KONYASPOR
25 / 25

WELİNTON - ALANYASPOR

WELİNTON - ALANYASPOR
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süper lig Spor Toto Süper Lig

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