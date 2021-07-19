Süper Lig devinden Shaqiri bombası!

Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde yer alan İsviçreli kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri için önemli bir gelişme yaşandı. Liverpool'un hocası Jürgen Klopp tarafından önümüzdeki istenmeyen adam ilan edilen Shaqiri satış listesine konacak.

CİMBOM'UN ELİ RAHATLAYACAK

Cimbom'un Liverpool'un aldığı karar sonrası eli rahatlayacak. Galatasaray yöneticilerinden Işıtan Gün'ün Liverpool ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'inde bu transferi çok istediği biliniyor. 2018 yılından beri Liverpool'da forma giyen Shaqiri'nn kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

EURO 2020'DE ÇOK BAŞARILYDI

Xherdan Shaqiri, İsviçre formasıyla Euro 2020'de başarılı bir performans sergilemişti. 29 yaşındaki kanat oyuncusu 5 maçta forma giymiş, 3 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı.



