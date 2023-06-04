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Süper Lig devinden yılın transfer harekatı! Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır transferini bitirmek istiyorlar...

04.06.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'dan ayrılıyor... Galatasaray, milli kaleci için tüm şartları zorluyor. Yaz transfer dönemine bomba gibi bir başlangıç yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Uğurcan Çakır transferini bitirmek için yoğun çaba harcıyor.

Süper Lig devinden yılın transfer harekatı! Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır transferini bitirmek istiyorlar...
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi kaleciler listesine şimdiden giren Uğurcan Çakır için Galatasaray iddiası ortaya atıldı. Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu için tüm şartlar zorlanıyor.

KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

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Geçtiğimiz yıl Trabzonspor ile şampiyonluk mutluluğu yaşayan Uğurcan Çakır, bordo-mavili ekipte misyonunu tamamladığını düşünüyor. Kariyerinde yeni bir heyecan arayan milli kaleci, Trabzon'dan ayrılmak istiyor.

15 MİLYON EURO İSTENİYOR

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Trabzonspor yönetimi Uğurcan Çakır için 15 milyon euro bonservis istiyor. Galatasaray yönetimi bu rakamı aşağı indirmek için şimdiden çalışmalara başladı. Muslera'nın yerine geçmesi planlanan Uğurcan için tüm şartlar zorlanacak. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 48 gol gördü.


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