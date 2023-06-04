Süper Lig devinden yılın transfer harekatı! Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır transferini bitirmek istiyorlar...

Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi kaleciler listesine şimdiden giren Uğurcan Çakır için Galatasaray iddiası ortaya atıldı. Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu için tüm şartlar zorlanıyor.

KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz yıl Trabzonspor ile şampiyonluk mutluluğu yaşayan Uğurcan Çakır, bordo-mavili ekipte misyonunu tamamladığını düşünüyor. Kariyerinde yeni bir heyecan arayan milli kaleci, Trabzon'dan ayrılmak istiyor.

15 MİLYON EURO İSTENİYOR

Trabzonspor yönetimi Uğurcan Çakır için 15 milyon euro bonservis istiyor. Galatasaray yönetimi bu rakamı aşağı indirmek için şimdiden çalışmalara başladı. Muslera'nın yerine geçmesi planlanan Uğurcan için tüm şartlar zorlanacak. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 48 gol gördü.



