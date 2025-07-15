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Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan Aubameyang hamlesi! Teklif bile yapıldı...

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yıldız forvet oyuncusu Aubameyang ile ilgileniyor. Suudi Arabistan’da top koşturan 36 yaşındaki oyuncu sözleşmesini fesih etmek için hazırlık yapıyor.

Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan Aubameyang hamlesi! Teklif bile yapıldı...
Burak Kavuncu

Transfer döneminin hızlı takımlarından Eyüpspor, son olarak kadrosuna Trabzonspor’un hücum oyuncusu Draguş’u katmıştı. Menajerler aracılığıyla önerilen yıldız golcü oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang için harekete geçen yönetim, resmi teklifini iletti.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI!

Süper Lig ekibi Eyüpspor dan Aubameyang hamlesi! Teklif bile yapıldı... 1

Eyüpspor, 36 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon Euro maaş teklif ederken, Aubameyang ise 2 yıllık sözleşmenin her bir yılı için 3.5 milyon Euro talep etti, anlaşma bu septen henüz sağlanamadı.

TALİPLERİ FAZLA…

Süper Lig ekibi Eyüpspor dan Aubameyang hamlesi! Teklif bile yapıldı... 2

Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Qadsiah’da forma giyen golcü oyuncunun kulübüyle daha 1 yıllık sözleşmesi bulunurken, kontratının feshi için kulübüyle görüşüyor. Sky Sports’da çıkan habere göre golcü oyuncuyla Fransa, İngiltere, İtalya ve Türkiye'den ilgilenen takımlar olduğu belirtildi.

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Eyüpspor Pierre-Emerick Aubameyang suudi arabistan ligi transfer haberleri
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