Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan Aubameyang hamlesi! Teklif bile yapıldı...

Transfer döneminin hızlı takımlarından Eyüpspor, son olarak kadrosuna Trabzonspor’un hücum oyuncusu Draguş’u katmıştı. Menajerler aracılığıyla önerilen yıldız golcü oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang için harekete geçen yönetim, resmi teklifini iletti.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI!

Eyüpspor, 36 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon Euro maaş teklif ederken, Aubameyang ise 2 yıllık sözleşmenin her bir yılı için 3.5 milyon Euro talep etti, anlaşma bu septen henüz sağlanamadı.

TALİPLERİ FAZLA…

Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Qadsiah’da forma giyen golcü oyuncunun kulübüyle daha 1 yıllık sözleşmesi bulunurken, kontratının feshi için kulübüyle görüşüyor. Sky Sports’da çıkan habere göre golcü oyuncuyla Fransa, İngiltere, İtalya ve Türkiye'den ilgilenen takımlar olduğu belirtildi.