YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Rizespor PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Rizespor PFDK'ye sevk edildi

16.02.2021 19:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Rizespor PFDK'ye sevk edildi

﻿İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede talimatlara aykırı hareketi nedeniyle sarı-lacivertli kulübün disipline gönderildiği duyuruldu.

Çaykur Rizespor'un ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındaki saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü oyuncusu Michal Pazdan'ın ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor kulübü görevlisi Muzaffer Yavuz'un MKE Ankaragücü müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
06:25
Sabah
07:50
Öğle
13:23
İkindi
16:17
Akşam
18:46
Yatsı
20:06

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

Esenyurt’ta can dostları yalnız bırakılmıyor

Esenyurt’ta can dostları yalnız bırakılmıyor

Daikin kombiler, konfor ve tasarruf için emniyetli çözümler sunuyor

Daikin kombiler, konfor ve tasarruf için emniyetli çözümler sunuyor

İBB’den Kartal Belediyesi’ne proje ziyareti

İBB’den Kartal Belediyesi’ne proje ziyareti

İBB’den Kartal Belediyesi’ne proje ziyareti

İBB’den Kartal Belediyesi’ne proje ziyareti

Beyoğlu’nda sosyal marketten ihtiyaç sahiplerine kışlık giysi yardımı

Beyoğlu’nda sosyal marketten ihtiyaç sahiplerine kışlık giysi yardımı

Yalova'da buzlanma ve don uyarısı

Yalova'da buzlanma ve don uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.